SWhiM aka Stupid White Man (Tübingen)

Oli Brünemann (Electronic Biscuits)

Mark M (Salon Rosi / Humpty Rec)

–

Auch im Februar steht der erste Freitag im Monat im Climax wieder im Zeichen der Electronic Biscuits. Dieses Mal mit dabei: Der Tübinger Senkrechtstarter SWhiM aka Stupid White Man, bekannt von seinen legendären Off-Location-Partys in Tübingen oder aus der Bar Romantica und Contain’t. Im altbetanzten Kellerklimborium gibt es also an diesem Abend alles andere als das Standard-Düsch-Düsch des dummen weißen Mannes – dann schon eher Pampa-Bum-Bum für geübt-gespitze Indianerohren! Ob Schnuggelschneggen, Kellerkoyoten, dem Tom seine Oma ihre Bohnen, Dichter oder Werwölfe. Is’ doch wumpe – im Keller sind wir alle gleich! Und unter seinesgleichen lässt es sich entspannt wie in der Prärie schmachten. Also die Kittelschürze in die Ecke geknallt, die liebsten Tanzpartner am Schlafittchen gepackt und auf zum freitäglichsten Saturday Night Fever. Und wenn man dann von da oben hört: „Hey da unten, die Komantschen kommen!“ – dann wird es Zeit zu bleiben!