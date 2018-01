Auch im Februar steht der erste Freitag im Monat in den heiligen Hallen des Climax Institutes wie gewohnt im Zeichen des Electronic-Biscuits-Kollektivs. Dieses Mal ist der Kölner Detmolt zu Gast und wird eines seiner grandiosen Live-Sets zum Besten geben!

In einer seit Generationen musikalischen Familie groß geworden, entdeckt Detmolt alias Christian Finscher in frühen Jahren die Leidenschaft zu HipHop. Insbesondere an Beats, Samples und Loops findet er damals Begeisterung. Mit 17 Jahren setzt er diese Leidenschaft selbst in die Tat um und fühlt sich bald durch die dort schlummernde Vielfalt im elektronischen Genre zuhause. Die spezielle und eigene Art, die selbst gesampelten und modellierten Instrumente und Klänge in ein Gesamtklangbild zu bringen, stößt nicht nur im Freundeskreis auf große Begeisterung. Ausgestattet mit einigen Controllern, einem Pool eigener Sounds und einem Laptop, bespielt er viele Clubs und Open-airs – wer Detmolt schon einmal live erlebt hat, weiß wovon die Rede ist: Kein Bein bleibt steif, kein Herz bleibt kalt. Warme Melodien, die in treibenden Beats liegen, dabei immer verspielt bleiben, neue Grenzen austesten und durch das gewisse Etwas an Andersartigkeit ihren Charme versprühen. Im Jahr 2014 wird schließlich das Label Amselcom auf ihn aufmerksam und veröffentlicht im Frühjahr 2016 seine erste EP „Go Away“. Der dadurch aufkommende Rückenwind bestärkte ihn, darin seinen Job als Erzieher gänzlich an den Nagel zu hängen, um sich von nun an voll und ganz seiner Leidenschaft zu widmen. Und genau dieser wird er auch bei seinem Gig im Climax frönen. Für das musikalische Davor und Danach sorgen wie gewohnt die Electronic-Biscuits-Haudegen Mark M und Oli Brüneman.

Detmolt LIVE (Feines Tier / Aromåt / Köln)Oli Brünemann (Electronic Biscuits)Mark M (Salon Rosi / Humpty Rec)

www.fb.com/DetmoltMusic/

www.soundcloud.com/detmolt

www.residentadvisor.net/dj/detmolt

www.soundcloud.com/electronicbiscuits

www.fb.com/electronicbiscuits