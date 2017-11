Electropyramide w/ Marcel Niveau uvm.

Diese Nacht könnte etwas länger dauern. Deshalb auch das Motto " Sag Mutti, dass es später wird..." Getränkepyramide mit rein elektronischen Klängen und maximalem Tanzfaktor.

Von Zart bis Hart ist wieder alles dabei!

Electropyramide WTF? Jedes Getränk kostet in der ersten Stunde nur 1€! (inkl. Wodka-Bull, Cocktails, Shots, Bier etc.) Stündlich steigen die Preise um je einen Euro an. Stop ist bei fünf Euro. Alles was auf der Getränkekarte günstiger ist, bleibt natürlich günstiger. Alles andere wird nicht teurer als die fünf Euro Grenze.

Ein Beispiel: Beck's beibt nach der 3.Stunde für den Rest des Abends dann bei 3€ stehen und wird nicht mehr teurer.