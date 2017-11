Hallo Freunde, wir laden euch zu unserer nächsten Apartment Zero Music Runde in der Katze in Würzburg.

Teilt gerne die Veranstaltung und ladet eure Freunde ein. Line-Up: Weishaupt [exit:ruine] Manu Lawong [ApartmentZero Music]

PINDURA [ Simon VDS × Cassa Cristano] Vom feinsten

Phillip König × René Brunner [Gravity Music Festival]