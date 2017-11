Young, Wild, free

Eine einzigartige Vernstaltung die ihr so in der Region noch nicht gesehen habt!!! Draußen wird es kalt und grau, die Festivalsaison ist vorbei. Dafür wird es in der Katze um so heißer und farbenfroher. Über mainstream House bis hin zu Techno bekommt ihr einiges von uns geboten!Lineup: Juelz-BatistaK-KARUSA Axellent Mario Angelo