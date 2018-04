Elektronischer Pfingstsonntag

Beim Jubiläums - Birthday Special werden wir das bisher geilste Line Up präsentieren das der elektronische Pfingstsonntag je gesehen hat! Meldet euch an und verpasst keine Info !Der elektronische Pfingstsonntag ist in Esslingen Tradition und auch in diesem Jahr findet das Event im Dick Areal / Disco ONE Esslingen statt. Mit Butch, Oliver Koletzki, Format:B, Tiefschwarz, Sascha Braemer, Dirty Doering, Lexy & K-Paul, Lexer uvm. haben sich in den letzten Jahren das who is who der elektronischen Szene am Pfingstsonntag in Esslingen getroffen.

Der erste im LINE UP 2018:▪️ Felix Kröcher▪️ Klangkarussell▪️Format:B▪️Tune Brothers