Elektrosmog pres.: Anton Kubikov (Kompakt I Traum Schallplatten)

Denn ähnlich wie der KGB wird auch Anton schon einige Male über den roten Platz in Moskau gelaufen sein, nur eben in gänzlich anderer Mission unterwegs mit Plattentasche anstatt Abhörgerät.

Seine Mission war es eine der ersten Radiosender aus Moskau zu gründen und zu einem der populärsten Adressen in Russland zu entwickeln, womit er einen prägenden Einfluss auf den Geschmack vieler Elektronikenthusiasten wie Nina Kravitz nach ihm hatte. Ganz ähnlich wie bei Marusha in Berlin.Zusammen mit Maxim Milyutenko formierte er in den 90ern dann das Produzentenduo SCSI-9 welches auch international sehr erfolgreich wurde. Der romantische Kitsch von Jean Michel Jarre einerseits, der leicht und locker kickende Beat andererseits, ist charakteristisch für den Sound von SCSI-9. Nach über 50 Platten und 4 Alben auf namhaften Labels wie Kompakt, Highgrade oder Traum Schallplatten, Kooperationen und Remixen für Gui Boratto, Superpitcher oder Dave Clark gehörten die beiden erstmal zum internationalen DJ-Jetset. Ihr eigenes Vinyllabel Pro-tez wurde zu einem wichtigen Sprungbrett für viele Künstler aus der ex-Sovjetunion.Heutzutage schmeisst Anton seinen eigenen Plattenladen Randomart in Prag, produziert konstant weiter auf ausgewählten Labels minimal verspielten, manchmal dubbigen, manchmal melodisch sanften, seltener Acid angehauchten Techno und genießt das Leben eines gereiften Musikbegeisterten, der schon alles gesehen und gemacht hat.

Anton Kubikov

Kompakt Records | PRO-TEZ | Traum Schallplatten

