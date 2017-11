Elektrosmog pres.: The Sorry Entertainer aka Lotti

The Sorry Entertainer will nicht im Rampenlicht stehen aber er gehört zu DEN Berliner Clubinstitutionen KaterBlau und Bar25 wie das Kind in die Flasche. Wenn Lotti aka The Sorry Entertainer anfängt aufzulegen, seine Geschichte zu erzählen, wird es eine lange, facettenreiche Geschichte. So ungefähr wie wenn Star Wars auf Alice im Wunderland trifft mit einem Schuss Fear and Loathing gewürzt. Stiltechnisch gekonnt am Jonglieren trifft er jede Stimmung und spielt die Meute um ihr Herz und ihren Verstand.