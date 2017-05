Elektrosmog

Zürich ist, in gewisser Weise, wie Stuttgart: Weltstadt und Dorf zugleich. Einerseits spielen in der Schweizer Metropole die angesagtesten Acts der Welt und das Nachtleben der Stadt besitzt seine Strahlkraft bis weit über die Landesgrenzen hinaus. Andererseits gestaltet eine handvoll Leute die Szene, nicht selten in mehrfacher Funktion. Einer dieser Aktivisten, der das Zürcher Nachtleben als Musiker, Discjockey, Produzent, Clubbetreiber und Partyorganisator prägt, ist Sacha Kaiser alias Kalabrese.

Seine ersten Auftritte hat Sacha Kaiser als Drummer in der Hip Hop-Formation Sendak, die einige Releases verbuchen kann. Die Band bleibt jedoch nur Durchgangsstation. Mitgerissen vom energiegeladenen Nachtleben in Zürich bestimmen Ende der 90er Jahre House und Techno sein Leben. Als Quereinsteiger bringt er seine Wurzeln aus Jazz, Hip Hop und Funk in seine DJ-Sets und Produktionen ein und erspielt sich damit schnell einen guten Ruf in der Szene.