Elif - Live

Doppelleben Tour 2017

Drei Jahre hat ELIF an ihrem neuen Album „Doppelleben“ geschrieben, das am 26. Mai endlich erscheinen wird. Live wird ELIF die neuen Songs zusammen mit ihrer Band ab 30. September in Leipzig, Stuttgart, Köln, Essen, Hamburg und Berlin vorstellen.Den Drang, sich künstlerisch auszudrücken, hat ELIF schon immer. Wie genau sie es anstellen soll, war ihr aber lange nicht klar. Aufgewachsen im Berliner Stadtteil Moabit als eines von vier Geschwistern, spricht sie die ersten Jahre ihres Lebens nur Türkisch. Dazu läuft rund um die Uhr der Fernseher, türkische Sender. „Bis heute hat mich dieses erste Gefühl für Melodie und Musik nie verlassen. Vielleicht sagen mir auch deshalb immer wieder Leute, dass sie in meinen Songs etwas Orientalisches hören“, sagte ELIF die heute deutschsprachige Popmusik macht.