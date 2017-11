Elisabeth Kabatek & Susanne Schempp

Weihnachten ist wunderbar

Lesung mit Musik und einer Prise Kabarett

Weihnachten ist einfach wunderbar. Wir zünden Kerzen an, sind besinnlich, überhaupt nicht konsumorientiert und haben uns alle lieb. Leider ist Weihnachten auch ein wenig humorlos. Deshalb liest Elisabeth Kabatek (eigene) Weihnachtsgeschichten, in denen es nicht allzu besinnlich, dafür umso lustiger zugeht. Familienmitglieder hauen sich gegenseitig in die Pfanne und es wird sogar ein wenig gemordet. Dazu singt die Jazz- und Gospelsängerin Susanne Schempp mehr oder weniger Weihnachtliches. Wenn das Publikum brav ist, darf es vielleicht sogar mal mitsingen. Eine Lesung mit Musik und frecher Moderation für alle, die dem Weihnachtswahnsinn für ein paar Stunden entkommen wollen.