Elliott Sharp / Thomas Maos

Elliott Sharp und Thomas Maos sind Meister der avantgardistischen Gitarrenklänge und sind im Frühjahr 2018 gemeinsam auf Tour in Süddeutschland. Beide Musiker verbindet das Experimentelle und das Neue in der Gitarrenmusik. Als Speerspitze der legendären New Yorker Downtown Szene und der Noise-Music hat Elliott Sharp in den 80ern die internationale Gitarrengemeinde mit seinen atonalen Klangeruptionen aufgerüttelt und als Komponist zeitgenössischer Musik einige wichtige Preise gewonnen. Er hat in 2015 im Rahmen der Reutliger Sonic Visions Reihe ein audiovisuelles Werk für die Philharmonie Reutlingen geschrieben und dirigiert, momentan beschäftigt er sich mit ganz besonderen Opern: Über die Philosophen Walter Benjamin (UA 2015 in Berlin) und Baruch de Spinoza.

Thomas Maos ist Begründer des interdisziplinären CAMP Festivals und hat sich als Spezialist für elektroakustische Gitarrenklänge und als Improvisationsmusiker international einen Namen gemacht. Thomas ist als Kurator der Sonic Visions Reihe regelmäßiger Gast im franz.K, teilweise auch mit eigenen Kompositionen/Improvisationen.