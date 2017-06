Ellwanger Schlosskonzert

Wolfgang Meyer, Klarinette

Mischa Meyer, Cello

Ruben Meliksetian, Klavier

Werke von Robert Schumann, Carl Frühling und Johannes Brahms Wolfgang Meyer, in Crailsheim geboren, studierte bei Otto Hermann in Stuttgart und Hans Deinzer in Hannover. Bereits 1969 sowie erneut in den Jahren 1971 und 1973 erhielt er den 1. Preis beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert". Seit 1989 lehrt Meyer als Professor an der Musikhochschule Karlsruhe, in den Jahren 2001 bis 2007 war er Rektor dieser Einrichtung. Wolfgang Meyer hielt Meisterkurse in Brasilien, Italien, Japan, Kanada und Finnland. Seit 2004 wirkt er auch im Lucerne Festival Orchestra unter Claudio Abbado mit. Mischa Meyer, Cello: Der 1983 in Baden-Baden geborene Sohn einer Musikerfamilie wurde 2007 mit dem Preis des Deutschen Musikwettbewerbs ausgezeichnet und gehört damit zu den vielversprechendsten Talenten seiner Generation.1996 begann er, zunächst als Jungstudent, sein Studium bei Prof. Martin Ostertag. 2004 wechselte er an die Hochschule für Musik ›Hanns Eisler‹ Berlin, wo er bei David Geringas und im Anschluss bei Peter Bruns sein Konzertexamen absolvierte. Mischa Meyer ergänzte sein Studium durch Meisterkurse. Zur Saison 2007|2008 wurde er vom Deutschen Symphonie-Orchester Berlin auf die Position des Solo-Cellisten berufen. Ruben Meliksetian, Klavier: Der aus Armenien stammende Musiker erhielt seine musikalische Ausbildung er an der Musikhochschule Karlsruhe bei Gunther Hauer und Saule Tatubaeva und legte sein Konzertexamen in der Solistenklasse von Sontraud Speidel mit Auszeichnung ab. Zahlreiche internationale Preise bei Klavier- und Kammermusikwettbewerben bestätigten schon früh seinen Ausnahmerang. Seit 2002 ist er Lehrbeauftragter an der Hochschule für Musik Karlsruhe. Daneben ist er regelmäßig Jurymitglied bei nationalen Klavierwettbewerben und gab Meisterkurse in Deutschland und Brasilien. Er ist Künstlerischer Leiter der Musik Meisterkurse Ellwangen und der Internationalen Kammermusik-Reihe Aalen. 2006 gründete er das Kammermusikforum in Baden-Württemberg e.V.