Es haben nur ganze 13 Minuten gefehlt. Wenn am 8. November 1939 Hitler nicht seine Rede im Münchner Bürgerbräukeller etwas früher als geplant beendet hätte, dann wäre Johann Georg Elser wohl als Held in die Geschichtsbücher eingegangen. Er konnte und wollte nicht länger tatenlos zusehen, wie Hitler die Welt in einen Abgrund reißt. In emsiger Akribie plant der junge, schwäbische Schreiner über Monate den Bombenanschlag. Aber anstatt die Welt von Hitler zu befreien, schlägt sein Plan fehl. Er wird verhaftet, gefoltert und am Ende hingerichtet. Doch wer war dieser Mann? Was trieb ihn an, als Einzelner Widerstand zu leisten? Diese Fragen bestimmen Oliver Hirschbiegels fein gewobenen Film. Aus den Verhörszenen springt das Drehbuch geschickt zurück in Elsers früheres, von Frauen und Musik bestimmtes Leben. Die Besetzung ist hochkarätig: In den Nebenrollen glänzen unter anderem Katharina Schüttler, Burkhart Klaußner und Johann von Bülow. Und Christian Friedel spielt als Elser herausragend. Ein Mann zwischen Illusionen der unschuldigen Jugend und dem stoischen Attentäter, der entschlossen ist, dem Hitler-Regime ein Ende zu setzen. Durch den vielschichtigen Blick auf ein komplexes Leben entsteht ein mehrdimensionales Personenporträt, aber auch das Porträt einer ganzen Epoche. „Elser“ setzt nicht nur einem bedeutenden Widerständler ein verdientes Denkmal, der Film zeigt darüber hinaus, dass selbstständiges Denken und das Hinterfragen verfestigter Strukturen zu allen Zeiten möglich ist. Ein lehrreicher, bewegender und wichtiger Film.