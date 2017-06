Eigenproduktion · Theaterfreaks (6. & 7. Klasse) Dietrich-Bonhoeffer Gymnasium Metzingen

Eltern nerven. Sie nerven sogar ganz ungemein. Und ihre Logik, erschließt sich einem einfach nicht. Davon können 12- und 13-Jährige ein Lied singen. Eltern handeln nach dem Gegenteilprinzip und wollen immer genau das, was man selbst gerade nicht will. Warum sind die so? Und sind die immer schon so gewesen? In kleinen selbst entwickelten Szenen erforschen die Schüler*innen die Spezies Eltern, die einem manchmal (nur manchmal) ähnlicher und näher ist, als man glaubt.

Spielleitung: Jutta Böseke