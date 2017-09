Eluveitie & Amaranthe

ELUVEITIE wurden 2002 ursprünglich als reines Studioprojekt von Hauptakteur und Mastermind Chrigel Glanzmann gegründet, dessen Vision es war, eine Mischung aus Melodic Death Metal der Göteborger Schule und altertümlichen Folk Melodien zu kreieren, die schon bald als “New Wave Of Folk Metal” bekannt werden sollte. Heute, mehr als 12 Jahre später, hat sich ELUVEITIE zum erfolgreichsten Schweizer Metal Act aller Zeiten entwickelt.

2012 haben ELUVEITIE nach zehn Jahren erfolgreicher Karriere sowohl ihr mit Spannung erwartetes fünftes Studioalbum „Helvetios“, als auch ihre Jubiläumskompilation „The Early Years“ veröffentlicht. Die Band tourte unerbittlich durch Nordamerika, Europa, Südamerika, Australien und Asien an der Seite von Bands wie Wintersun, Children Of Bodom oder Sabaton und stürmte weltweit die Charts (#3 in den Billboard Heatseekers Chart (USA), #4 in der Schweiz, #6 Canada Hard Music, #7 USA Hard Music, #27 in Deutschland und #34 in Österreich)

Die aktuelle Besetzung der Band umfasst auch zwei Neuzugänge: Gitarrist Rafael Salzmann, der 2012 für Simeon “Sime” Koch einstieg sowie Nicole Ansperger, die Langzeitmitglied und Violinisten Meri Tadic ersetzt. Mit dem neuen festen Line-Up, schrieben ELUVEITIE dieses Jahr Geschichte, da sie als erste Metal Band überhaupt eine Auszeichnung bei den prestigeträchtigen Swiss Music Awards – den Schweizer Grammys sozusagen – erhielten. Die Band wurde als 'Best Live Act National' geehrt. Die Gewinner dieser Kategorie wurden vom Publikum gewählt. Unmittelbar nach der Entgegennahme ihrer Auszeichnung bei den renommierten Swiss Music Awards, haben sich ELUVEITIE wieder im Schweizer New Sound Studio eingefunden, um ihr sechstes Studioalbum „Origins“, unter der Leitung des legendären Produzenten Tommy Vetterli (Kreator, Coroner), aufzunehmen.

„Origins“ beschäftigt sich mit der Keltischen Mythologie, „oder, etwas präziser, mit ätiologischen Sagen aus Gallien im Besonderen“, so Sänger und Frontmann Chrigel Glanzmann. Glanzmann hat zudem das Artwork zum neuen Werk entworfen und erklärt: „Das Album Cover von „Origins“ ist dem Hammer- bzw. Keulenförmigen “Heiligenschein" von Sucellos nachempfunden, wie er an einer Sucellos-Statue dargestellt ist, welche in einem Schrein eines gallo-römischen Haushalts im heutigen Frankreich gefunden wurde. Das Cover wurde unter der wissenschaftlichen Betreuung von Experten der Universität Zürich gestaltet.