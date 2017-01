Elvis - das Musical

× Erweitern Elvis

Elvis gilt als der erfolgreichste Solo-Künstler der Welt und für seine Fans lebt er immer noch, zumindest in ihren Herzen. Auch fast vier Jahrzehnte nach seinem Tod sind seine Musik, sein Hüftschwung, sein Sex-Appeal, seine Stimme und seine Show unvergessen! Aus diesem Grund hat Produzent Bernhard Kurz eine Hommage an den King of Rock´n´Roll produziert, die in einer zweistündigen Live-Show ELVIS´ musikalisches Leben Revue passieren lässt vom Gospel über den Blues bis hin zu hemmungslosen Rock´n´Roll. Verkörpert wird ELVIS PRESLEY von dem gebürtigen Iren Grahame Patrick, der nicht nur äußerlich seinem Vorbild verblüffend ähnlich sieht und mit seiner Wandlungs-fähigkeit den jungen wie alten ELVIS doubelt. Auch seine Stimme klingt so täuschend echt, dass es fast unglaublich erscheint, nicht den echten ELVIS vor sich zu sehen. Die mitreißende und energiegeladene Musical-Inszenierung des Erfolgsproduzenten Bernhard Kurz bietet eine Vielzahl der größten Elvis-Hits, wie "Love Me Tender", "Jailhouse Rock", "Heartbreak Hotel", "Can´t Help Falling In Love"... aufwändige Choreografien, Spielszenen sowie Originalfilmsequenzen und Fotoprojektionen und führt durch alle wichtigen Stationen in Elvis´ Leben.