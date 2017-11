Elvis-Presley-Night

Hinein in die Zeit von Petticoats und Pink Cadillacs: Tom Aaron kommt am Freitag, 17. November zur langen Saunanacht in die Wellness-Landschaft im Quadrium und singt live Hits des legendären Elvis Presley.

Veranstalter ist der Eigenbetrieb Wernauer Bäder in Zusammenarbeit mit dem Elvis Presley will never die Fanclub.

Perfekt gekleidet und mit einer Stimme wie das Original geht es mit Tom Aaron und Songs wie "Heartbreak Hotel", "Don't be Cruel", "In the Gettho", “Fever" und “Love me Tender" zurück in die explosive Zeit der 50er und 60er Jahre. Oldies but Goldies eben - mitten in der Saunawelt. Heike Reinhard liest passend zum Motto Geschichten im Ruheraum und Barbara Böhm biete entspannende Schnuppermassagen an. An der Casablanca-Bar verwöhnt man die Gäste mit Hot-Dogs. Beginn ist um 18 Uhr. Eintritt: 19 Euro. Die Sauna hat an diesem Tag bis 1 Uhr nachts geöffnet.