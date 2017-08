× Erweitern PelzFotoLife Hämmerle Elvis

Elvis trifft Elvis - SondervorstellungComedy und Musik mit Herrn Hämmerle und Nils Strassburg von den Roll AgentsDer King ist einzigartig. An diesem besonderen Abend sogar doppelt!Elvis hatte wohl immer ein besonderes Verhältnis zu den Schwaben. Doch umgekehrt ist es genauso.Und wird am 10. September das Elvis-Jubiläum 2017 mit einem Sonderprogramm auf Burg Stettenfels gefeiert.Bernd Kohlhepp alias Herr Hämmerle als „schwäbischer Elvis“ und Nils Strassburg als „Deutschlands bester Elvis“ rocken die Bühne auf Stettenfels - mal zusammen und mal solo.Herr Hämmerle und Herr Elvis zeigen das Beste aus drei verschiedenen Elvis-Programmen. Denn die beiden sind zwei Brüder in der Musik und haben sich für diesen besonderen Tag einiges ausgedacht.Es gibt ein Wiederhören mit Love me tender/Seifenspender und dem Lied vom Kühlschrank - aber ebenso viele Hits im unverfälschten Originaltext.Sie erfahren nicht nur einiges über Elvis’ Leben im Geheimen, sondern auch über Hämmerles Privatleben.Und vielleicht stellt sich am Ende heraus, dass es hier mehr Gemeinsamkeiten gibt als beim ersten Blick ins Auge fällt.Mit Bernd Kohlhepp - dem landesweit bekannten Komödianten, Moderator und Charmeur und Nils Strassburg - dem "offiziell besten Elvis-Darsteller Deutschlands"