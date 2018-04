EMBL Science Movie Night: Contagion

Für die Filmfans unter Euch, die sich nicht nur für Science Fiction, sondern auch für die Wissenschaft dahinter interessieren!In der fünften Auflage der beliebten EMBL Science Movie Night läuft am Donnerstag, 17. Mai 2018 im Karlstorbahnhof Steven Soderberghs CONTAGION. In dem starbesetzten Thriller werden die Anfänge und der Ausbruch einer katastrophalen Pandemie gezeigt und die Reaktion von Gesellschaft, Politik und Wissenschaft auf eine derartige Bedrohung beleuchtet.Während des Films und im Anschluss trennen EMBL Forscher Dr. Eva-Maria Geissen und Philipp Walch facts von fiction, beantworten Fragen der Besucher und präsentieren weitere Informationen bezüglich der in “Contagion” thematisierten Forschungsgebiete. So wird diskutiert, ob ein Virus die ganze Menschheit gefährden kann und wie Wissenschaft uns alle retten könnte.Wann: Donnerstag, 17. Mai, 18 Uhr Wer: Für alle, die sich für Wissenschaft und Forschung interessieren (Der Film ist FSK 12)