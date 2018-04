Emergenza - Semifinale

WAS IST EMERGENZA?

EMERGENZA BANDCONTEST ist das größte Newcomer-Bandfestival der Welt. In Nordamerika, Australien, Asien und Europa finden regionale Qualifikationsrunden statt, die im Sommer im internationalen Finale im Rahmen des Taubertal-Festivals in Deutschland münden.

Preise im Gesamtwert von 500.000 € werden in den einzelnen Finalen Weltweit vergeben und die Siegerband erhält eine von Emergenza organisierte Europatournee.Darüber hinaus haben die deutschen Stadtgewinner die einmalige Chance, ein exklusives Showcase in Berlin vor einem Panel von Major A&Rs, Verlegern, Booker und Promoter zu spielen!

WAS ERWARTET DEN BESUCHER?

Ein toller Abend mit einem bunten Stilmix von Bands aus der Region - das ist Emergenza. Dabei gilt es offen für Neues zu sein und sich einfach überraschen zu lassen. Dabei soll das Publikum unbedingt mitentscheiden dürfen, welche Teilnehmer sie in der nächsten Runde wiedersehen wollen.Mit einem in Skandinavien entwickeltem digitalen Abstimmungssystem (JVS) kann jeder Besucher seine Lieblingsbands wählen. Dazu ist nur ein QR-Code-Scanner auf dem Smartphone nötig, Wer kein eigenes Gerät hat, dem wird vor Ort geholfen.Ergebnisse gibt es direkt am Ende des Abends live auf der Bühne.Außerdem haben wir für die Fans auch immer wieder coole Give-Aways, wie CDs, T-Shirts, Freikarten, u.a.m.

UND WAS GIBT ES FÜR DIE BANDS?

Zusätzlich zu den Publikumsstimmen gibt es in den Semifinalen die wichtigen Jurypunkte on Top. Die beiden Juroren, die in 5 Kategorien jeweils bis zu 10 Punkte vergeben können, sind allesamt erfahrene Leute aus dem Live-Musikgeschäft, selbst Musiker und/oder Manager, Booker, Promoter und gut mit den Emergenza Förderprojekten vertraut.Nur die Gesamt-Besten schaffen den Einzug ins Finale, bei denen dann aber FIRESTONE noch zusätzlich 12 Gigs im Ausland sponsort!

Weitere Specials sind Festivalslots (z.B. 3 Stück auf der FIRESTONE BÜHNE auf dem Hurricane), der Emergenza Artistpool mit Bandcamp (www.emergenza-artistpool.com), Freikarten für die Musikmesse uvm.

https://www.emergenzafestival.de/infos

Folgende Bands spielen um den Finaleinzug:

dynamic

18 Strings

Leitmotiv

Echoes Of The Lost

Zombie Raindance

Sir Jamalot

Cliff House