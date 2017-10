Emil Brandqvist Trio

Emil Brandqvist am Schlagzeug, Tuomas A. Turunnen am Piano und der kongeniale Max Tornberg am Bass erzählen 20. November Geschichten in den Kammerspielen, an die man sich noch lange erinnern wird.

Doch Improvisationen und Soli brechen den roten Faden der Skandinavienreise immer wieder auf, es gibt musikalische Ausflüge in nordafrikanische Gefilde und dramatische Sequenzen, die an die Anfänge des Film Noir erinnern. Die sympathischen Erläuterungen des Bandleaders tun ihr Übriges, jedes Publikum im Sturm zu erobern. Man muss einfach dabei gewesen sein, um zu begreifen, was die Kritik längst begriffen hat: dass es sich um „hinreißend schöne“, „cineastisch ausgreifende Melodien“ (Focus) mit „hypnotischem Sog“ (Gong) handelt.