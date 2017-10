× Erweitern Emil Mangelsdorff Quartett

Eine lebende deutsche Jazzlegende

Als Emil Mangelsdorff begann, sich für Jazz zu begeistern, hatten den die Nazis längst verboten. Das kümmerte den jungen Mann wenig, auch Gefängnisstrafen schreckten ihn nicht ab.

Nach siebenjähriger Zwangspause durch Weltkrieg und russische Gefangenschaft fand er schnell wieder Anschluss an die neue deutsche Jazzszene der Nachkriegszeit. Er trat als erster deutscher Musiker nach dem Krieg 1957 in Polen auf, was mit Begeisterungsstürmen aufgenommen wurde.Jahrzehntelang war er Mitglied des Jazzensembles des Hessischen Rundfunks, tourte um die Welt mit den German All Stars, zu denen u.a. sein Bruder Albert gehörten. Sein musikalisches Schaffen reicht mittlerweile über siebzig Jahre.Mit seinem Quartett spielt er im Jazzclub Cave Stücke aus dem American Songbook sowie Kompositionen von Charlie Parker, Charles Lloyd und Horace Silver.

Emil Mangelsdorff, asThilo Wagner, pJean-Philippe Wadle, bAxel Pape, dr