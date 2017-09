Es ist Herbst! Wir freuen uns darauf, ein farbenfrohes line up präsentieren zu können.

Gitte Verfuehrt von der Rummels Bucht aus Berlin wird uns eines seiner gefühlvoll-voodoistischen Sets spielen und mit seinem besonderen Gefühl für den Dancefloor, den einen oder anderen Tänzer in einen tranceartigen Zustand versetzen. Wer ihn schon einemal gehört hat, weiss, dass Gitte verführen kann.

Elfchen, die zarte Fee, so könnte man meinen, ist zwar kein primär weibliches Wesen, dennoch verzaubert er mit seinen Sets die Crowd regelmäßig und ist daher berechtigter Weise, ein Dj, der jederzeit in der Lage ist, sein Publikum zu entzücken. Zuletzt begeisterte er auf dem Freuobst Festival die Tänzer so, dass selbst strömender Regen sie nicht vom abheben abhalten konnte.

Sirikit, die Gastgeberin, muss hier nicht weiter vorgestelt werden, wer in Tübingen ausgeht, der sollte sie kennen.

Tim Loose hat an diesem Abend die Ehre, "The Wall" zu bespielen und sorgt mit seinem außergewönlichen Gefühl für die visuellen Reize mit Sicherheit für einen bunten Abend.

So, don`t miss the show!