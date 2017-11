Der Winter hält Einzug im Lande, was könnte es da Besseres geben als des Nächtens im Club zu schwitzen und sich die Kälte aus den Knochen zu tanzen?!

Beim WarmUp wird euch Tilzen mit seinem altbekanntem Gespür, für den richtigen Groove zur frühen nächtlichen Stunde die Hüften lockern.

Richtig aufgewärmt wird dann allerlei aus der Frischetheke des House dem Newcomer TiZiAN serviert. Was in den Nischen der Offlocation's Stuttgarts, wie den Waggons und dem Contain't seine Wurzeln geschlagen hat, sprießt nun natürlich auch in den Clubs der Region, wie dem Climax oder der Romantica in Stuttgart. Regelmäßig zu hören ist er bei den Veranstaltungen von Aromåt und Streichelzoo.

Da darf er bei EMMA.ton im Tübinger Schlachthaus natürlich nicht fehlen.

Im Anschluss ist kein Geringerer als Joe Panic hinter dem DJ-Pult zu finden. Er ist ein steter Garant für treibenden Sound zur frühen Morgenstunde, der es wie kein anderer versteht, Körper in Bewegung zu halten, vom kleinen Zeh bis in die Haarspitzen.

Für wundervoll optische Reize wird in dieser Nacht Viditek sorgen.