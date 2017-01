EnBW DTB-Pokal 2017

Team Challenge Qualifikation Männer

Weltklasse Athleten, Gänsehautatmosphäre und einzigartige Augenblicke der EnBW DTB-Pokal ist wieder da!

Es ist endlich wieder soweit: Der EnBW DTB-Pokal wirft seine Schatten voraus! Ganz unter dem Motto #dasistMEINsport könnt Ihr vom 17. bis 19. März Euren Freunden und der Familie Euren Sport auf Weltklasseniveau direkt in Stuttgart zeigen!

Gänsehautatmosphäre ist garantiert, denn hier wird Großes geboten. Die olympischen Spiele in Rio de Janeiro sind gleichzeitig die Qualifikation für die Weltcupserie 2017 so feiern wir in Stuttgart mit Sicherheit ein Wiedersehen mit den Olympia-Stars. Bei der besten Turnveranstaltung in Deutschland werden die Turner und Turnerinnen beim Weltcup und der 6. Auflage der Team Challenge in der Porsche-Arena an den Start gehen.