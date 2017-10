Der in Irland geborene Wahl-Australier lebt seit den späten 80ern in Down Under, Melbourne. So verwundert es auch nicht, dass sich Enda Kenny in seinen Liedern hauptsächlich mit seiner Adoptiv-Heimat beschäftigt.

Er singt eben lieber stolz über das Land, in dem er lebt, als über das Land, aus dem er gekommen ist. Seine Wurzeln kann er dabei trotzdem nicht ganz leugnen, so sind seine Lieder meist mit einer ordentlichen Prise irischem Humor gewürzt. Ein mehrfach preisgekrönter Songwriter, der zuletzt mit Multi-Instrumentalist Dave O’Neill tourte und über den Colum Sands aus der berühmten irischen Musikerfamilie sagte „der wahrscheinlich beste irische Songwriter in Übersee.“