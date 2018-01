Endorphindisko pres. Berliner Nächte

Das Berlin auf Freunde der elektronischen Musik einen besonderen Reiz ausübt, lässt sich nicht bestreiten.

Ob das an den einzigartigen Charakteren der Nacht oder am besonderen Berliner Clubsound liegt, wollen wir nicht entscheiden, denn wahrscheinlich liegt die Wahrheit wieder irgendwo in der Mitte!

Umso mehr freuen wir uns, dass wir am 10.02. mit Miss Pauli Pocket unsere erste Djane bei der Endorphindisko begrüßen dürfen, die beides verkörpert.

Sie ist Königen des KaterBlau, der Nachfolger des legendären katerholzig & der Bar 25 und bekannt für ihren basslastigen, rollenden Tech-House der auch den letzten Bewegungslegastheniker zum Tanzen bringt! Genau das wissen auch die großen Clubs Deutschlands und so ist sie jedes Wochenenden hintern dem Mixer zu finden und verzauberd das Publikum mit ihrer Musik und ihrer Ausstrahlung.

Mit im Flieger sitzt Linus Pauling, der sich seit seinem Umzug aus Reutlingen in Berlin puderwohl fühlt und sich Stück für Stück in der Berliner Szene etabliert. So durfte er ebenfalls schon im Katerblau und im Mensch Meier für Stimmung sorgen und wir sind uns sicher, dass da noch einiges folgen wird.

Abgerundet wird der Abend wie immer von ro.mé ᴰᴶ, der nach seinem Aufenthalt in Berlin mit Taschen voller guter Musik ins Ländle zurück kommt!