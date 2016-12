Englisch für die weltweite Verständigung

Bei Reisen in nicht-englischsprachige Länder erfolgt die Verständigung meist auf Englisch. Was ist zu beachten, wenn Sie sich auf Englisch verständigen, die Landessprache aber eine ganz andere ist und Englisch also für beide Seiten eine Fremdsprache ist? In diesem Kurs üben Sie gezielt, wie die Kommunikation in Standardsituationen Ihrer Reise gelingt. Dieser Kurs ist für alle geeignet, die ihr "eingerostetes" Englisch (mind. 5 Jahre Schulenglisch) für die nächste Reise auffrischen wollen.