Englisch lernen mit Bilderbüchern

Der spielerische und kindgerechte Kontakt mit der englischen Sprache steht bei der Kids‘ Story Time im Mittelpunkt. Das Deutsch-Amerikanische Institut Tübingen lädt jeden ersten Donnerstag im Monat Kinder zwischen drei und sechs Jahren zu einer englischen Vorlesestunde ein. Kinder lernen amerikanische Kinderbücher kennen, wie zum Beispiel „Planting a Rainbow“, und entdecken ihre Freude an amerikanischen Geschichten. Am Do. 6.7. um 16:00 Uhr können Kinder miteinander Spaß haben, ihr Hörverständnis stärken und sich mit der englischen Sprache vertraut machen. Gelesen werden drei bis vier Geschichten zu einem Thema auf Englisch. Dazu werden Lieder gesungen und kleine Spiele gespielt.

In englischer Sprache