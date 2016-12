Englische Kontratänze

Die englischen Kontratänze ("English Contra Dances") entstanden im 17. und 18. Jahrhundert vermutlich in der Londoner nichtadeligen Oberschicht als eine Art bürgerlicher Gegenveranstaltung zum königlichen Hof. Schnell erfreuten sie sich jedoch einer großen Beliebtheit in allen Teilen der Bevölkerung bis weit ins 19. Jahrhundert hinein und verbreiteten sich dank der Kolonialpolitik Englands schließlich auch über die halbe Welt. Nach der Wiederentdeckung nach dem zweiten Weltkrieg gehören sie heute neben England vor allem auch in den skandinavischen Ländern und besonders in Amerika zu den beliebten Volkstänzen.

Anders als im Square Dance, der sich später in Amerika ebenfalls aus den Contra Dances entwickelte, werden sie in der sogenannten "Longway", d.h. in einer langen Gasse, in der sich die TänzerInnen gegenüber stehen (daher auch der Name), getanzt.

Wir wollen in diesem Kurs ein paar einfache und beliebte Kontratänze, wie z.B. den "Virginia Reel" oder den "Indian Queen" gemeinsam ausprobieren und werden dabei sicher viel Spaß haben! Anmeldungen sind sowohl "solo" als auch paarweise möglich.