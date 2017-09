Englische Schreibwerkstatt

Die Amerikanerin Carolyn Murphey Melchers weiß: Manchmal ist es einfacher, sich in einer fremden Sprache auszudrücken, befreit von der hohen Erwartung, perfekt schreiben zu wollen. Beim Writer’s Club am Fr. 13.10. um 16:00 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen will sie genau diese Erfahrung weitergeben. Die Teilnehmer/innen sollen in entspannter Atmosphäre ihrer Kreativität freien Lauf lassen und so neue Texte in englischer Sprache zu Papier bringen. Das Thema im Oktober lautet „working the leaves“. Die Freude am Schreiben soll dabei im Mittelpunkt stehen. Willkommen sind sowohl englische Muttersprachler/innen als auch alle, die gerne ihre Englischkenntnisse verbessern und über ihre selbstverfassten Texte sprechen möchten.

In englischer Sprache