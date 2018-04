Enrico Pieranunzi Quartet

Zum Ausklang in die Sommerpause präsentieren wir ein einmaliges Allstar-Quartett um den im Jazzkeller längst bekannten italienischen Pianisten Enrico Pieranunzi. Lange als europäischer Nachfolger von Bill Evans gefeiert, hat er als Bandleader seit Jahren mehrtägige Auftritte im Village Vanguard NYC, wo mit Seamus Blake sein neues Projekt „New Spring“ entstand, das die beiden in Esslingen vorstellen. Am Schlagzeug mit dabei ist Piernanunzis ebenfalls langjähriger Partner Mauro Beggio. Der Bassist Luca Bulgarelli war seinerzeit schon zusammen mit Rosario Giuliani bei uns zu hören.

Enrico Pieranunzi / Piano

Seamus Blake / Tenorsaxofon

Luca Bulgarelli / Bass

Mauro Beggio / Schlagzeug