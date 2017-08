× Erweitern polychrome ensemble

Das Projekt »Konzert für Demente und Nichtdemente, für Junge und Junggebliebene«, welches im Sommer 2016 mit dem ensemble polychrome in der Stiftskirche in Mosbach erfolgreich seinen Anfang nahm, findet im September auch in Walldürn statt.

Dieses Jahr soll die Veranstaltung nun an anderer Stelle im Landkreis angeboten werden. Das ensemble polychrome präsentiert in Walldürn ein neues Programm, wie immer bunt und abwechslungsreich.