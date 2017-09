Am 24. Oktober 2017 um 18:00 Uhr eröffnet der Verein der Freunde der Vulpius Klinik Bad Rappenau e.V. die Kunstausstellung „ENT-WICKLUNG“ von Karin Vollert aus Lauffen am Neckar mit einer Vernissage. Bis Mitte Januar 2018 werden die Werke der Künstlerin in der Vulpius Klinik zu sehen sein.„Sammeln Sie Ihre eigenen Eindrücke und genießen Sie den Moment mit dem Kunstwerk“ Unter dem Motto „ENT-WICKLUNG“ zeigt die Künstlerin einen Querschnitt ihrer Bilder.Fast wie ein Handwerk begann die Künstlerin vor 25 Jahren an einer privaten Kunstakademie die Malerei ganz klassisch zu erlernen. Die Maler der Renaissance waren ihre ersten Vorbilder.Die Möglichkeit, etwas zweidimensional realistisch darzustellen, dass es 3D-Effekt hat, begann sie so zu faszinieren, dass sie vor über 10 Jahren eine eigene Malschule gründete, um genau dies weiterzugeben. Dennoch wollte sie die folgenden Stilepochen nicht verleugnen sondern integrieren. Es ist ihr gelungen, einen Bogen von der Renaissance bis zur modernen Zeit zu schlagen und dies im Bild zu verbinden. Im heutigen Malstudio von Karin Vollert werden ganz unterschiedliche Malweisen vermittelt, und oft wird hier das Malen auch als Therapiemöglichkeit für z.B. Stressabbau genutzt.In der Ausstellung wird die gesamte Bandbreite in über 100 Exponaten, realistisch ausgearbeiteten Motiven mit 3D-Effekt, häufig in Kombination mit impulsiven, expressionistischen und symbolischen Elementen gezeigt.Die Ausstellung „ENT-WICKLUNG“ ist täglich zu den Besuchszeiten im Foyer der Vulpius Klinik zu besichtigen.