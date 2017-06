Entnazifizierung im Zeichen der Trikolore

Als Tübingen am 19. April 1945 von französischen Soldaten besetzt wurde, war dies der Anfang Tübingens als Landeshauptstadt in der französisch besetzten Zone, jedoch ebenfalls der Beginn einer besonderen Entnazifizierung. Die Führung veranschaulicht dies am Beispiel der Grafeneck-Prozesse im Schloss Hohentübingen, der Treffen der „Demokratischen Vereinigung“ im alten Gasthaus zum Pflug und der Entnazifizierung der Universität in der „Neuen Aula“. Dabei soll die Eigenart der französischen Entnazifizierungspolitik, aber auch die Rolle von Tübinger Bürgern bei der NS-Aufarbeitung in der frühen Nachkriegszeit aufgezeigt werden.

Eine Stadtführung von Daniel Hadwiger zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit in Tübingen 1945–1949.

Eine Kooperation mit dem Lern- und Dokumentationszentrum zum Nationalsozialismus e.V.,Tübingen.