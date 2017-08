Die Sneaker frisch poliert, den Lieblings-Hoodie an, noch schnell Basis schaffen, schließlich müssen die Kurzen weich landen. Ab September ist die SevenOh Entertainment-Bande um CRAY, ERIC BEE, KALOU, BATMAN, NAMASTE und Co. mit ihrer monatlich stattfindenden Reihe „Entourage“ im Freund & Kupferstecher zu Gast. Immer am dritten Freitag im Monat packen die Jungs frischen HipHop, Afro-Trap, Grime und NuSchool auf ihre Festplatten und machen sich auf, das Publikum ihrer neuen Heimat am Berliner Platz aufzumischen. Contenance ist an diesem Abend fehl am Platz – am besten überzeugt man sich bei der Premiere im Kupfi am 15. September selbst davon.