Entscheidungen - Die Gelübde meines Bruders

"Mein Bruder Gregor will katholischer Ordensbruder bei den Steyler Missionaren werden und ich verstehe die Welt nicht mehr. Wie kann er allen Ernstes darüber nachdenken, ein Leben in Keuschheit, Armut und Gehorsam zu führen?"

Ein Dokumentarfilm von Stephanie Weimar über die Lebensentscheidung ihres Bruders und ihre persönliche Auseinandersetzung damit.

Als Geschwister könnten sie unterschiedlicher nicht sein. Ihre Beziehung war immer schwierig und sie haben seit 10 Jahren kein richtiges Wort mehr miteinander gewechselt.

Während Gregor sein Leben der katholischen Kirche widmen will, glaube sie nicht an Gott und steht der Kirche, ihrer politischen Linie und Tätigkeiten äußerst kritisch gegenüber.

Der Film "Die Gelübde meines Bruders" beginnt im Sommer 2011. Gregor hat noch ein Jahr Zeit, bis er sich entscheiden muss, ob er die Ewigen Gelübde wirklich ablegen will und sich für immer an die Ordensgemeinschaft der Steyler Missionare binden will.

Der Film verfolgt, wie Gregor damit ringt, eine Entscheidung zu treffen und seine Schwester, die FIlmemacherin, versucht, die Wahl seines Lebenswegs zu verstehen und zu akzeptieren.