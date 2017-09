Seit ihrem Debütalbum "Nothing is Easy" vor einigen Jahren ist der Stern der Soul-Band Ephemerals stetig gestiegen. Mit einer Kombination aus unermüdlichem Touren und produktiven Arbeitsphasen hat sich die Band sowohl in ihrer Heimat Großbritannien als auch im Rest Europas etabliert. Wie auch zuvor schon haben die Ephemerals mit dem neuen Album "Egg Tooth" ihrem Sound neue Elemente und Einflüsse hinzugefügt. So sind neben Jazz, Afrobeat und Psychedelia als Herz des Bandsounds der altbekannte Soul und R'n'B vertreten. An der ursprünglichen 7-Mann-Besetzung hat sich jedoch nichts geändert. Die Band spielt seit der Aufnahme des ersten Albums immer noch in gleicher Formation und sieht in dem intimen Wissen voneinander durch die intensive gemeinsame Zusammenarbeit gerade die Befähigung, dieses musikalisch anspruchsvolle Projekt bis heute zu bestreiten.