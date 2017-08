× Erweitern Epitaph

Keine deutsche Band wird so zu Unrecht in die Schublade Krautrock gesteckt. Epitaph ist vielleicht die beste Rockband aus unserem Lande und, wenn überhaupt, nur mit britischen Grössen vergleichbar. Eine Spur Thin Lizzy, ein Eimer Wishbone Ash und eine Wagenladung voll eigener Ideen, die dieses Konzert jedes Jahr zu einem Highlight in der Hirsch’schen Rocklandschaft werden lassen.