Um das Prädikat gebührend zu feiern und Aufmerksamkeit auf den außergewöhnlichen Wanderweg von 41 km Länge zu lenken, veranstalten der Naturpark Stromberg-Heuchelberg e.V. und der Kraichgau-Stromberg Tourismus e. V. am 24. Juni 2017 den 1. Eppinger Linien Wandermarathon. „Dieses Event soll viele Wanderer in den Naturpark locken und auf das kommende Wanderangebot in der Region aufmerksam machen,“ so die Geschäftsführerin des Kraichgau-Stromberg Tourismus Christina Lennhof. Alle, die sich dieser sportlichen Herausforderung stellen möchten, sind herzlich eingeladen, sich vom 15. Februar bis 10. Mai auf der Seite www.kraichgau-stromberg.com oder www.naturpark-sh.de anzumelden. Wanderer, die es etwas entspannter angehen möchten, steht auch eine Halbmarathon-Strecke mit einer Distanz von 23 km zur Verfügung. Für Familien gibt es den Familien-Wandermarathon mit einer Länge von 7 Kilometern.Also heißt es jetzt erst mal für alle Wandermarathonis „Save the date!“. Regelmäßig aktualisierte Infos sind ab sofort auf Facebook unter www.facebook.com/NaturparkStrombergHeuchelberg zu finden oder unter: www.naturpark-sh.dewww.kraichgau-stromberg.com