Equity: Gerechtigkeit- und Gleichheitsdenken an der U.S.-Westküste

Alle Menschen haben die Macht und das Privileg, einen Unterschied in der Welt herbeiführen zu können – obwohl oft nur die Stimmen einer Bevölkerungsgruppe gehört werden. Diversität (das Anerkennen von Unterschieden) und Inklusion (das Anbinden von Menschen in Programme, Dienste und das Treffen von Entscheidungen) werden immer weiter vom Gleichheitsgedanken zurückgedrängt. Hierbei geht es darum, Machtstrukturen und Privilegien zu durchschauen und diese Macht gerecht zu verteilen. Am Di. 17.10. um 19:15 Uhr ist Bill Flood zu Gast im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen und spricht über die Situation an der Westküste der USA. Beispiele der Regierung, privater Non-profit-Organisationen und Gemeinden werden beleuchtet. Viele Städte setzen sich für Gleichheit und Gerechtigkeit ein und versuchen Dienste anzubieten, die für alle Menschen leicht erreichbar und nutzbar sind. Non-profit-Organisationen versuchen, Strategien zu entwickeln, die inklusiv sind und sich gegen die Probleme des Rassismus und der Vorherrschaft der Weißen stellen.

In englischer Sprache