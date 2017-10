Eröffnung "Culture Beats"

Auftaktveranstaltung zur Culture Beats (4.11.) mit einem Impulsvortrag von Illona Zitterbart (Kulturwissenschaftlerin) zum Thema DJ-Kultur und deren Einfluss auf die musikalische Entwicklung.

Anschließend Vorführung von "Denke ich an Deutschland in der Nacht" von Romuald Karmakar.Der Film dokumentiert die deutsche elektronische Musikszene und lässt fünf stilprägende DJs zu Wort kommen: Ricardo Villalobos, Sonja Moonear, Ata, Roman Flügel und David Moufang alias Move D.Die Musiker sind Pioniere einer Kunst, die sich seit den Neunzigern so stark ausdifferenziert hat, dass kaum jemand alle Stile überblickt. Zwischen die Reflexionen seiner Interviewpartner streut der Regisseur Aufnahmen von leeren Clubs bei Tage ein, von vollen Tanzflächen bei Nacht, von der Umgebung der Musikstudios und von der DJ-Arbeit zuhause, die still passiert, fernab der zuckenden Menge. Karmakar hat dabei nicht den Anspruch, die Elektromusik in ihrer Gesamtheit zu zeigen. Er liefert Ausschnitte, in denen die Bilder und Protagonisten für sich sprechen sollen.