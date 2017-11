Führung durch die Sonderausstellung: Es dampft und faucht

Ausstellung ausgewählter Modelldampfmaschinen im Hällisch-Fränkischen Museum

Die industrielle Entwicklung der westlichen Welt ist ohne die Dampfmaschine undenkbar. Die von diesem technischen Gerät ausgehende Faszination hat sich der Modellbau zu eigen gemacht und bietet Sammlern funktionsfähige Modelle bzw. detailgetreue Miniaturbausätze dampfgetriebener Maschinen an. Aus einer solchen Sammlung zeigt das Hällisch-Fränkische Museum in der Ausstellung ausgewählte Objekte, die größtenteils auch in Fuktion zu sehen sein werden.