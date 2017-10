Zu einer erfolgreichen Nachfolgeregelung gehören unter anderem eine korrekte Beurteilung rechtlicher Fragen, ein realistischer Blick auf steuerliche und betriebliche Aspekte, fundierte Finanzierungsmöglichkeiten und die Berücksichtigung von psychologischen Komponenten.

Zum Themenabend der Kreissparkasse Heilbronn „Erfolgreiche Unternehmensnachfolge“ in Kooperation mit Herrn Dipl.-Kaufmann Carlo Oechsle, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater der Revisa GmbH & Co. KG und der WFG am Dienstag, 14. November 2017 um 19.00 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) im 5. OG Konferenzbereich der Kreissparkasse Heilbronn (Eingang gegenüber Sparkassen-Restaurant, Zugang Wollhausstraße) laden wir alle Interessierten ein.

Programm:

ab 18.30 Uhr Eintreffen der Gäste

19.00 Uhr BegrüßungOliver Schoch - Stv. Mitglied des Vorstands der Kreissparkasse Heilbronn und Sprecher der Geschäftsleitung der Sparkassenbeteiligungsgesellschaft Heilbronn-Franken mbH & Co. KGDr. Patrick Dufour - Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH

19.15 Uhr Wie gelingt eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge?Simon Lösch - Dipl.-Sparkassenbetriebswirt Kreissparkasse Heilbronn, FirmenkundenberaterCorporate Finance1. Die Phasen der Unternehmensnachfolge in Verbindung mit dem Leistungsspektrum der Kreissparkasse Heilbronn2. Die Unternehmensbewertung: Einflussfaktoren auf Unternehmenswert und KaufpreisfindungOliver Schoch - Stv. Mitglied des Vorstands der Kreissparkasse Heilbronn und Sprecher der Geschäftsleitung der Sparkassenbeteiligungsgesellschaft Heilbronn-Franken mbH & Co. KG3. Die Möglichkeiten der Nachfolgefinanzierung: Strukturen und potentielle Partner

19.45 Uhr Die steuerliche Behandlung der UnternehmensnachfolgeCarlo Oechsle - Dipl.-Kaufmann, Wirtschaftsprüfer & Steuerberater der Revisa GmbH & Co KG

ca. 20.15 Uhr Fragerunde und Diskussion

Nach den Vorträgen stehen Ihnen unsere Referenten für Ihre Fragen zur Verfügung.

Im Anschluss Gemeinsamer Imbiss und Ausklang der Veranstaltung

Bitte schicken Sie uns eine Mail mit Ihren Kontaktdaten an anmeldung@wfgheilbronn.de. Sie erhalten dann eine formale Einladung mit Ihrem persönlichen Code direkt von der Kreissparkasse Heilbronn.