Ergenzinger Weinfest

Der Musikverein Ergenzingen lädt am 19. und 20. August recht herzlich zum Weinfest auf dem Marktplatz in Ergenzingen ein.

Am Samstag starten wir um 18.30 Uhr. Ab 19.00 Uhr spielen die Randenmusikanten mit böhmisch-mährischer Blasmusik zur Unterhaltung für Sie auf. Für das leibliche Wohl bieten wir Ihnen unter anderem Steak, Rote Wurst, Curry Wurst, Käseteller und Schmalzbrot an. An unserer Cocktail Bar können Sie den Abend in geselliger Runde mit leckeren Cocktails genießen oder Sie probieren diverse Weine an der Weinlaube.

Am Sonntag spielt ab 11.30 Uhr der Musikverein Talheim zum Frühschoppen auf und nachmittags sorgen "Die Lausbuba" für gute Stimmung im Zelt. Kulinarisch bieten wir am Sonntag zusätzlich Braten mit Spätzle/Knödel und Salat sowie Kaffee und Kuchen.

Besuchen Sie uns bei unserem Weinfest und erleben Sie gemütliche Stunden mit guter Musik und erlesenen Weinen.