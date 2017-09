Erlebnisführung: Ablässe-Ostergelächter-Chaos der Reformation auf der Spur

Ablässe - Ostergelächter - Chaos: der Reformation auf der Spur am 31.10.2017

Reformationszeit hautnah verspricht der Rundgang, der um 18 Uhr am 31.10.2017 beim Erhard-Schnepf-Gemeindehaus in der Dornfeldstr. 44 in Weinsberg startet. Die Teilnehmer erfahren Interessantes über die bedeutenden Persönlichkeiten Oekolampad, Erhard Schnepf oder Johann Geyling, die alle in Weinsberg wirkten und überregionale Bedeutung erlangten. Höhepunkte des Rundgangs sind eine Pflanzung von Luthers Apfelbäumchen und der Auftritt von Johann Oekolampad höchstpersönlich, der Sie zum Abschluss mit in die Johanneskirche zur ChurchNight begleitet.