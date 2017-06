Erlebnistag für die ganze Familie im Freizeitzentrum Sechselberg

× Erweitern Hochseilgarten

Von April bis November bietet das Freizeitzentrum Sechselberg an jedem ersten Sonntag des Monats von 11.00 bis 18.00 Uhr einen Erlebnistag für die ganze Familie an.

Der nächste Sonntag voller Erlebnisse, Begegnungen und neuen Erfahrungen findet am Sonntag, 2. Juli, statt und beginnt um 11.00 Uhr mit einem Familiengottesdienst im Grünen oder bei ungünstiger Witterung im Zelt. Die Predigt hält dabei Friedemann Rau vom Süddeutschen Gemeinschaftsverband Esslingen.

Anschließend besteht die Möglichkeit zum gemeinschaftlichen Grillen. Für Feuer und gute Atmosphäre ist gesorgt - Grillgut und Getränke gibt es zu erwerben.

Ab 13.00 Uhr stehen dann diverse Spiel- und Sportangebote auf dem Programm und der Hochseilgarten lädt zu einem Trip durch die Baumwipfel ein.

Was das Freizeitzentrum Sechselberg sonst nur nach Anmeldung für Gruppen ab zehn Personen anbietet, ist somit auch an den Erlebnissonntagen durchgehend von 13.00 bis 18.00 Uhr möglich: Ohne Anmeldung Klettern im Waldseilgarten. Für Einzelpersonen und Familien, also für Jedermann, Frau und Kind.

Die Kletter-Preise betragen für Kinder (bis 11 Jahre) 11 Euro, für Jugendliche/Studenten/Azubis 14 Euro und für Erwachsene 16 Euro.

Bei Gruppen über zehn Personen ist eine kurze Voranmeldung bei Christoph Schenk vom Freizeitzentrum Sechselberg – Telefon 07192 - 91912-0 oder Email erlebnisleben@sechselberg.de ratsam.

Nähere Informationen: www.sechselberg.de.