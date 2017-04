22. Ermstäler Literatur- und Kulturtage

Eine mitreißende Geschichte über Liebe und Tod, Schuld und Vergeltung. Als Kulisse ein abgeschiedenes Hochtal in den Alpen, Ende des 19. Jahrhunderts. Thomas Willmann hat einen Roman geschrieben, der aus unserer Zeit zu fallen scheint – aber mit seiner mythischen Wucht den Leser packt und nicht mehr loslässt. In »Das finstere Tal« nimmt Thomas Willmann die Erzählmuster der klassischen Heimatliteratur auf und kleidet diese in eine kunstvolle, bildmächtige Sprache. So entsteht ein atmosphärisch dichter, spannender Roman, in dem die Vergangenheit zur Gegenwart wird und eine einfache Rachegeschichte zu außergewöhnlicher Literatur. Eine Veranstaltung im Rahmen der Ermstäler Literatur- und Kulturtage in Kooperation mit der VHS Metzingen und der Buchhandlung Stoll. Karten gibt es u.a. in der Stadtbücherei Kalebskelter 07123 92 51 40.