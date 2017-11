Ermstäler Weihnachtskonzert

Gastsolist: Jonathan Sproule

Euphonium Soloist and Principal euphonium player of the Welsh Guards Band

Jakob Manz, Saxophon

Matthias Beck, Flügelhorn und Trompete

Projekt-Blasorchester der Musikvereine aus Metzingen, Neuhausen und Dettingen

Musikalische Leitung: Landesmusikdirektor Bruno Seitz

Weihnachtsmusik aus aller Welt, mal leise und solistisch, dann volltönend mit großem Blasorchester. Klassisch traditionell oder auch jazzig mit dem Dettinger Ausnahmetalent Jakob Manz.

Für dieses ganz besondere Weihnachtskonzert gruppiert Bruno Seitz ein Blassorchester aus den Ermstäler Vereinen um sich.

Ein Highlight ist der Auftritt des Euphoniumsolisten Jonathan Sproule. Mit der Welsh Guard Band ist Sproul weltweit unterwegs. Hier in Dettingen wird er von dem Projektorchester begleitet.

Matthias Beck und Jakob Manz haben für Sie eine ganz besondere solistische Überraschung vorbereitet. Sie werden ihre solistische Einlage zusammen auf über 10 verschiedenen Instrumenten gestalten.

Lassen Sie sich weihnachtlich einstimmen von vielfältiger, toller Musik in der wunderschönen Dettinger Stiftskirche.